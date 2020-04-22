بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.. إغلاق طريق وسط البصرة لمنع تفشي الوباء

2020/04/22 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اغلقت السلطات المحلية في البصرة، اليوم الاربعاء، الطريق المتجه للمعقل وسط المحافظة.وقال مصدر لـ"كلكامش برس"، ان "الجهات الحكومية قطعت الشارع المؤدي إلى منطقة المعقل في تقاطع التجاري وسط مركز محافظة البصرة بواسطة كتل ترابية".واضاف، ان "هذا الإجراء جاء بعد ارتفاع عدد الاصابات بكورونا".

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