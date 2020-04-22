2020/04/22 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرؤوف_روافي تعترض سبيلنا يوميا أصناف من النساء : الطبيبات و الأستاذات و المعلمات و الموظفات و العاملات و الفلّاحات…مشهد يبعث على الفخر بأن نساء بلادي نساء و نصف لولا هذا الصوت النشاز ينعتهن بالسفور ويطالبهن بوجوب العودة إلى الخدر .



و ها قد حلّ وباء جعل الحجر لا خيارا بل اضطرارا.



فهل انتهى العنف ضد النساء بمجرد مكوثهن في المنزل؟ إن روتين تواجد الزوجين بالمنزل و حالة الضغط النفسي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوعي بعنف الجندر - عبد الرؤوف روافي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوعي بعنف الجندر - عبد الرؤوف روافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).