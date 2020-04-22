2020/04/22 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عبد_الرؤوف_روافي تعترض سبيلنا يوميا أصناف من النساء : الطبيبات و الأستاذات و المعلمات و الموظفات و العاملات و الفلّاحات…مشهد يبعث على الفخر بأن نساء بلادي نساء و نصف لولا هذا الصوت النشاز ينعتهن بالسفور ويطالبهن بوجوب العودة إلى الخدر .
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#عبد_الرؤوف_روافي تعترض سبيلنا يوميا أصناف من النساء : الطبيبات و الأستاذات و المعلمات و الموظفات و العاملات و الفلّاحات…مشهد يبعث على الفخر بأن نساء بلادي نساء و نصف لولا هذا الصوت النشاز ينعتهن بالسفور ويطالبهن بوجوب العودة إلى الخدر .
و ها قد حلّ وباء جعل الحجر لا خيارا بل اضطرارا.
فهل انتهى العنف ضد النساء بمجرد مكوثهن في المنزل؟ إن روتين تواجد الزوجين بالمنزل و حالة الضغط النفسي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوعي بعنف الجندر - عبد الرؤوف روافي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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