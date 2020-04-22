2020/04/22 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، عدم قدرة مفوضية الانتخابات الحالية على اجراء الانتخابات.وشدد البخاتي على ضرورة ان يشرع البرلمان قانون محكمة اتحادية جديد وان مفوضية الانتخابات غير مؤهلة لإجراء الانتخابات.واشار الى ان القوى انقسمت بين مفوض … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة : المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات ويجب ترك التقاطعات السياسية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة : المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات ويجب ترك التقاطعات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).