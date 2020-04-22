رئيس مجلس القضاء الأعلى يشدد على معاقبة مرتكب ‏جريمة العنف الأسري أياً كانت صفته في الأسرة

2020/04/22 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، وفداً نسائياً ضم النائبة آلا الطالباني رئيس تجمع البرلمانيات والنائبة ميسون الساعدي والنائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية ومستشار السيد رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي ومدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز.وأوضح بيان صادر […]

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