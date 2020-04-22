دعوات لإنقاذ اقدم مبنى اثري في ديالى

2020/04/22 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعا مسؤول محلي في ديالى، الاربعاء، الى اتخاذ خطوات متسارعة لانقاذ بيت الحكم اقدم مبنى اثري في المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مبنى السراي القديم او مايعرف ببيت الحكم يعداقدم مبنى اثري في ديالى بشكل عام وبعقوبة بوجه خاص وهو يمثل علامة مهمة لاحداث تاريخية مرت بها […]

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