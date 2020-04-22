دهوك تجري فحوصات كورونا لـ123 صحفيا وتكشف النتائج

2020/04/22 | 14:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، نتائج الفحوصات التي اجريت للصحفيين الميدانيين خلال تغطياتهم لاخبار فايروس كورونا.

وقال وقال مسؤول اعلام صحة دهوك حمزة رزيكي لـشفق نيوز، إن "النتائج النهائية كانت سلبية للفحوصات التي اجريت في المراكز الخاصة بالفحص لـ 123 صحفيا في المحافظة"، مؤكدا "عدم إصابة أي صحفي بفايروس كورونا خلال الفترة الماضية".

يذكر ان وزارة الصحة في اقليم كوردستان كانت قد دعت الصحفيين الميدانيين للمؤسسات الاعلامية إلى إجراء فحوصات فايروس كورونا خشية من وجود اصابات بعد تنقلهم بين المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وفي الاماكن العامة لنقل الاخبار المتعلقة بالفايروس في عموم محافظة دهوك.

وأعلنت دائرة صحة دهوك أول أمس الاثنين، خلوها من وباء كورونا كأول محافظة في إقليم كوردستان بعد تعافي آخر 3 مصابين بالفيروس كورونا.

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