إيران تسجل 1194 اصابة جديدة و94 وفاة بكورونا

2020/04/22 | 14:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الايرانية، يوم الاربعاء، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشار المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانيش جهانبور الى "تسجيل 1194 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي الى 85996 حالة".

ولفت جهانبور الى "ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد الى 5391 بعد تسجيل 94 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية "تعافي 63113 مصابا بكورونا حتى الآن".

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