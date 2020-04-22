ألمانيا تعلن أنها ستبدأ تجارب سريرية أولى للقاح ضد كورونا

2020/04/22 | 14:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – أعلنت السلطات الصحية الفدرالية في ألمانيا الأربعاء أن شركة “بيونتيك” التي مقرها في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأميركي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقال معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني إن هذه التجارب ستشمل في مرحلة أولى مئتين من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 […]

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