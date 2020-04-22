حكومة كردستان تعقد اجتماعا اليوم لبحث تداعيات قطع رواتب موظفي الاقليم 

2020/04/22 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ألماس فاضل، الاربعاء، عن اجتماع مرتقب لحكومة كردستان لبحث تداعيات قطع رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية.وقالت فاضل في تصريح اورده موقع “الاتحاد” واطلعت عليه/المعلومة/ انه “لا يمكن نهائيا ايقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية”.واضافت ان “هناك اشكال في تسليم حكومة […]

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