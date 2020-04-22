عودة العمل بإكمال المشاريع المتوقفة في قضاء الحمدانية

2020/04/22 | 14:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل باشرت الشركات المتعاقدة مع الحكومة المحلية في إكمال عملها من إكساء الشوارع وتنظيم شبكة المجاري في قضاء الحمدانية بإشراف من الحكومة المحلية في قضاء الحمدانية ومحافظ نينوى نجم الجبوري.ونشر قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنام دعبول على صفحته في الفيسبوك بأنّ المشاريع التي كانت قيد الإنجاز بسبب أزمة فايروس كورونا …

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