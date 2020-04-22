العبيدي لـ”العهد نيوز”: تدمير 3 مضافات والاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش في المناطق الصحراوية

2020/04/22 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي اليوم الاربعاء، عن تدمير 3 مضافات سرية لخلايا مجرمي داعش بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من المناطق الصحراوية .وقال العبيدي في حديث لـ”العهد نيوز” ان ” القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وقوة من الحشد العشائري وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من تدمير 3 […]

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