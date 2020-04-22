نائب عن الحزب الديمقراطي: الكتل الكردية تريد من الحكومة تطبيق الدستور

2020/04/22 | 14:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار إنّ اتفاق البيت الشيعي على دعم المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي يبقى النقطة الأساسية لنجاح تشكيلته ، وبخلاف ذلك فإنّ الأمر سيتعقد، على حد قولها.وذكرت النجار، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، أن “الكتل الكردية ليست لها شروط جديدة، بل تريد تطبيق الدستور بشكل عادل، وأن […]

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