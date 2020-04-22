لانهاء خلاف الاعتراضات على ابو فدك خليفة للمهندس.. 4 ألوية تغادر الحشد الشعبي

2020/04/22 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خاطب رئيس حكومة تصريف الاعمال وقائد القوات المسلحة عادل عبدالمهدي، هيئة الحشد الشعبي بفك ارتباطات 4 ألوية من الحشد وربطها مباشرة بادارته.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، قرار عبدالمهدي ربط الألوية الثاني والـ11 والـ26 والـ44، اداريا وعملياتيا مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.وبالعودة إلى الاسماء الاولية لهذه الالوية فهي الالوية التابعة […]

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