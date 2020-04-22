القضاء الاعلى يوجه بمعاقبة مرتكب جريمة العنف الاسري اياً كانت صفته في الاسرة

2020/04/22 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،اليوم الأربعاء، المحاكم بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري ومعاقبة مرتكبيهاواوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن زيدان، أستقبل ‏وفداً نسائياً، ضم، رئيس تجمع البرلمانيات النائبة آلا الطالباني، والنائبة ميسون ‏الساعدي، والنائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة […]

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