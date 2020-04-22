رؤساء اللجان النيابية يبحثون ملف انخفاض أسعار النفط

2020/04/22 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، اجتماعا لبحث عدد من الملفات بينها انخفاض اسعار النفط وتداعيات كورونا.وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “اجتماعا سيعقده رؤساء اللجان النيابية لبحث موضوعين احدهما إنخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية وتداعيات انتشار فيروس كورونا”.وأضاف، ان […]

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