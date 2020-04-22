الصحة العالمية تعرب عن قلقها من خروقات حظر التجوال في العراق

2020/04/22 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء عن قلقها من خروقات حظر التجوال في العراق.

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