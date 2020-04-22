مدرسة الخالصي تدعو لتحري هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الخميس

2020/04/22 | 14:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت مدرسة الإمام الخالصي الى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، ” في غروب شمس يوم الخميس الموافق التاسع والعشـرين من شهر شعبان المبارك؛ الواقع 23 نيسان 2020م”.وذكر بيان أصدرته المدرسة،اليوم، ان “الهيئة العلمية والوفود المشاركة في مدرسة الإمام الخـالصي” ستجتمع في التاريخ والوقت المذكورين.وأضاف “كما ستشارك مدرسة الإمام الخالصي في الاجتماعات […]

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