انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في ديالى

2020/04/22 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اقدم شاب على الانتحار ، باطلاق النار على نفسه قرب ناحية جديدة الشط جنوب غرب بعقوبة .وقال مصدر امني في محافظة ديالى، لـ “العهد نيوز”، اليوم الاربعاء، ان “الشاب اطلق النار على نفسه داخل سيارته بعد نجانه من حادث سير غربي بعقوبة”.واضاف، ان “القوات فتحت تحقيقا في احادث ومعرفة اسباب […]

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