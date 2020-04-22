2020/04/22 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

وجه رئيس كتلة دولة القانون، النائب خلف عبد الصمد خلف، الأربعاء (22 نيسان 2020)، طلباً رسمياً لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بشأن صرف رواتب موظفي الأجور اليومية.

وذكرت وثيقة صادرة عن النائب، خلف عبد الصمد خلف، إنه "نظرا لكثرة المناشدات والطلبات الواردة الينا وللصعوبة البالغة في إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2020 بسبب الظروف الراهنة فأن معاناة كبيرة ألقيت على كاهل موظفي الأجور اليومية الذين باشروا بالعمل في عدد من دوائر محافظة البصرة وعدم استلامهم لرواتبهم لثلاثة أشهر متتالية".

وتابعت الوثيقة، "خصوصا وأن البعض منهم قد ترك عمله السابق على أمل استلام استحقاقاته نتيجة لعمله الوظيفي الجديد لا سيما في ظل انتشار فايروس كورونا".

وأشار النائب بحسب الوثيقة، أنه "استنادا لما تقدم يرجى توجيه وزارة المالية بصرف رواتب هؤلاء الموظفين بشكل كامل دون انتظار إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020".

بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء (22 نيسان 2020)، المحاكم بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري ومعاقبة مرتكبيها

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "زيدان، أس

بغداد اليوم-نينوى

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (22 نيسان 2020)، عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط مخازن ومعامل تستعمل لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تل

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء (22 نيسان 2020)، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا لليوم الـ 15 على التوالي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "صحة ديالى لم تسجل أي إصابة مؤكدة لليوم الـ 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. نائب يوجه طلباً رسمياً لرئيس الوزراء بشأن صرف أجور المعينين الجدد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. نائب يوجه طلباً رسمياً لرئيس الوزراء بشأن صرف أجور المعينين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).