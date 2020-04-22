بالوثيقة.. عبد المهدي يربط 4 ألوية في الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة إدارياً وعملياتياً

2020/04/22 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، فك ارتباط ألوية العتبات، التابعة للمرجعية، من هيئة الحشد الشعبي، وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة، إدارياً وعملياتياً.

وذكرت وثيقة صادرة عن عبد المهدي موجهة إلى رئيس الحشد الشعبي، وحصلت عليها (بغداد اليوم): "قررنا ربط (اللواء الثاني واللواء الـ 11 واللواء الـ 26 واللواء الـ 44)، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق".

من جانبه، قال الخبير الأمني، هشام الهاشمي، إن "عبد المهدي قرر فك ارتباط قوات العتبات التابعة للمرجعية من هيئة الحشد".

وذكر الهاشمي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، أن "عبد المهدي قرر ارتباط الألوية الأربعة به، لتسوية الخلاف بين قيادة العتبات ورئيس اركان الحشد ابو فدك، اللواء 2 (تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية)، اللواء 11 (العتبة الحسينية)، اللواء 26 ( العتبة العباسية )، اللواء 44 (انصار المرجعية)".

بغداد اليوم- خاص

علّق عضو خلية الأزمة البرلمانية، فالح الزيادي، الاربعاء (22 نيسان 2020)، على انتشار صور ومقاطع فيديو في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر عودة التجمعات البشرية، والاختلاط بين المواطنين بعد قرار رفع حظر التجوال جزئياً، في

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الاربعاء (22 نيسان 2020)، القوى السياسية للتنازل عن مكاسبها لتمرير الحكومة الجديدة، فيما رأى أن النظام السياسي يمر بحالة من "التخبط".

وقال الكربولي في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الأربعاء (22 نيسان 2020)، عن الكتل السياسية، التي قال إنها تسعى لإعادة تجديد الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية الت

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