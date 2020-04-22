2020/04/22 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر من عبدالمهدي للفياض: حشد السيستاني سيرتبط بالقائد العام.. ما علاقة ‘أبو فدك’؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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