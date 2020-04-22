محافظ كربلاء يدعو للحد من ارتفاع أسعار الادوية

2020/04/22 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..دعا محافظ كربلاء، نقابة الصيادلة وصحة المحافظة ومدراء الامن الوطني والامن الاقتصادي، للحد من ارتفاع اسعار الادوية وتوفيرها .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، إن “الحكومة المحلية دعت نقابة الصيادلة وصحة المحافظة خلال اجتماع أمني وصحي الى […]

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