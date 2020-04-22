عاجل: الصحة العالمية قلقة من خرق بعض المواطنين لحظر التجوال في العراق

2020/04/22 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء عن قلقها من خرق بعض المواطنين لحظر التجوال الجزئي في العراق.

وذكر الفريق الإعلامي للجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة فيروس كورونا، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها من خروق بعض المواطنين أثناء الرفع الجزئي لحظر التجوال".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رفع حظر التجوال بدءاً من يوم أمس الثلاثاء من الساعة السادسة صباحاً لغاية السابعة مساء.

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