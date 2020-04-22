برئاسة الكعبي.. اللجان النيابية تبحث إنخفاض اسعار النفط

2020/04/22 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يعقد رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، اجتماعا لبحث عدد من الملفات بينها انخفاض اسعار النفط وتداعيات كورونا.وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي بحسب اعلام حزبه، ان "اجتماعا سيعقده رؤساء اللجان النيابية لبحث موضوعين احدهما إنخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية وتداعيات انتشار فيروس كورونا".وأضاف، ان"رؤساء اللجان سيناقشون في اجتماعهم الذي يرأسه حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، تأثير انخفاض الاسعار على العراق خاصة وان ايرادات النفط تمثل 95% من الايرادات في العراق، كما سيبحثون الاجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا في العراق".

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