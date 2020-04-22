الطيران المدني ترشح

2020/04/22 | 14:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رشحت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، شركة فلاي بغداد لإجلاء العراقيين العالقين في سوريا، مؤكدة أنها بانتظار استحصال الموافقات الأصولية من قبل سلطة الطيران المدني السوري.

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