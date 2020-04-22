سلطة الطيران المدني تصدر بيانا بشأن إجلاء العراقيين العالقين في سوريا

2020/04/22 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي بياناً توضيحياً بشأن اجلاء العراقيين العالقين في سوريا.

وأكدت سلطة الطيران المدني في بيان انها تبذل جهود ومساع كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى العراق بالسرعة الممكنة، استناداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مشيرة الى انها أوكلت مهمة اعادتهم الى شركة فلاي بغداد كون سعر التذكرة للشخص الواحد تبلغ مئة وخمسة وسبعين دينار وهو سعر ملائم للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، فيما لفتت الى ان المباشرة بعملية الاجلاء ستتم بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل سلطة الطيران المدني السوري.

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