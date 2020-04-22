وصول دفعة جديدة من المساعدات الصينية الخاصة بمكافحة كورونا

2020/04/22 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

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وصلت دفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا الى العراق قادمة من الصين.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان تسلمها لدفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بمكافحة وباء كورونا في العراق، مشيرة الى أن الطائرة الخاصة بالمساعدات هبطت في بغداد وعلى متنها المساعدات الطبية الخاصة بمكافحة الوباء.

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