جودت : الحوارات بين الكتل وفريق الكاظمي وصلت إلى طريق واضح

2020/04/22 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت أن أسماء الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة لاتزال طي الكتمان.

وقالت جودت إن الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان، مضيفة أن هذه الحوارات وصلت الى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية.

وأشارت الى أن المرحلة الحالية يجري خلالها وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية لعرضها على الكتل السياسية، ومن ثم عقد جلسة منح الثقة للحكومة، لافتة الى ان تشكيل الحكومة ومنحها الثقة سيعطيها الصلاحيات الكاملة لرسم مجموعة من الخطط في كل المجالات، ومنها إيجاد خطط اقتصادية سريعة لمنع التدهور الحاصل في أسعار النفط، وإيجاد بدائل لدعم موارد مؤسسات الدولة.

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