ديالى تحذر من

2020/04/22 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر سكان اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، يوم الاربعاء، من هلاك الاف الدوانم من الاراضي الزراعية والبساتين بسبب التهديدات الارهابية والاجراءات الامنية.

وقال محمد شعلان الحيالي احد وجهاء جلولاء لـشفق نيوز، إن "الاف الدوان من البساتين والاراضي الزراعية في مناطق الاصلاح 15 كم شمال جلولاء مهددة بالهلاك بسبب منع المزارعين من الوصول اليها من قبل الاجهزة الامنية وتهديدات تنظيم داعش".

واكد الحيالى ان "قوات الجيش تمنع المزارعين من الوصول الى مزارعهم لمخاوف امنية من وجود عبوات ناسفة وجيوب ارهابية في تلك البساتين"، داعيا الى "تطهير البساتين من الالغام والجيوب الارهابية بالسرعة الممكنة".

وأشار الحيالي إلى أن "بساتين مناطق الاصلاح تعاني العطش منذ اواخر الصيف الماضي"، مضيفا أن "مناطق الاصلاح لم تشهد أي خطط زراعية صيفية بسبب تهديدات تنظيم داعش والهجمات الارهابية بين الحين والاخر ما ينعكس سلبا على الواقع المعيشي لسكان الناحية".

يشار إلى أن مناطق "الاصلاح" تشهد اضطراب امني منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان، وسقطت الناحية بيد داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.

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