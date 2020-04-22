2020/04/22 | 14:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: مشاورات الكاظمي تحولت لمفاوضات على الاستحقاق الانتخابي ولن تقدم الكابينة قبل رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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