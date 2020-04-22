موظفون في السليمانية يتظاهرون ويشكلون مجلساً

2020/04/22 | 14:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم معلمون وموظفون في تربية السليمانية وقفة احتجاجية ظهر الاربعاء، امام مبنى مديرية التربية للمطالبة بصرف رواتبهم.وطالب المحتجون بسرعة صرف الرواتب الشهرية المتأخرة منذ اربعين يومياً.وشكل المحتجون مجلس ضغط يتكون من موظفين وناشطین مدنین وشخصیات عامة في السلیمانیة.وقال شنە علي عضو مجلس الضغط لشفق نیوز "نطالب بحقوقنا الشرعیة وقدمنا مذکرة تضم مطالبنا للحکومة والجهات المختصة.

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