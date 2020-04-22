2020/04/22 | 14:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحويل اكثر من 700 أجير يومي بجامعة واسط الى عقود وزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحويل اكثر من 700 أجير يومي بجامعة واسط الى عقود وزارية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحويل اكثر من 700 أجير يومي بجامعة واسط الى عقود وزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).