برنامج الغذاء العالمي: عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع قد يتجاوز الـ250 مليونا بنهاية 2020

2020/04/22 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من وقوع “كارثة إنسانية” جراء فيروس كورونا.وأوضحت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن “عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد-19 ليبلغ أكثر من 250 مليونا في نهاية 2020″، مشيرة إلى خطر حدوث “كارثة إنسانية عالمية”.وجاء التحذير في وقت ارتفعت فيه حصيلة […]

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