وزارة النقل: انطلاق 3 رحلات استثنائية جوية لإعادة العراقين العالقين خارج البلاد

2020/04/22 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، الأربعاء، عن انطلاق ثلاث رحلات استثنائية جوية مباشرة توزعت على قطاعين لإعادة العراقين العالقين فيها الى ارض الوطن . وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الرحلات الجوية الثلاث انطلقت من مطار بغداد الدولي بأتجاه قطاعين ،حيث ان الرحلة المرقمة IA445 توجهت الى دلهي والرحلة الثانية المرقمة IA241 توجهت […]

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