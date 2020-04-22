2020/04/22 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر بحث ضخم شاركت فيه 21 منظمة رائدة، من أن كوكب الأرض يمضي نحو فصول صيف خالية من الجليد خلال العقود المقبلة، البحث المنشور في دورية “Geophysical Research Letters” والذي شمل استخدام 40 نموذج مناخي مختلف، توصل إلى أن المحيط المتجمد الشمالي سيصبح على الأرجح خاليا من الجليد خلال فصول الصيف قبل عام 2050، وفقا […]

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