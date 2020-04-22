ما مصير موظفي مكاتب المفتشين العموميين؟

2020/04/22 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، المصير القانوني لموظفي مكاتب المفتشين العموميين.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “بعد صدور قانون الادعاء العام ٤٩ وتم حل مكاتب المفتشين العموميين وتوزع الموظفين العاملين في هذه المكاتب بحيث ان قسم منهم بقوا بذات الوزارة وقسم آخر لم يمارس اختصاصه ولم يتم الاستفادة من […]

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