2020/04/22 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد بلغت 187 حالة وفاة.وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في “إسرائيل” خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة بـ443 حالة جديدة، ليرتفع إلى 14326 حالة، حسب بيانات الوزارة.وقد تماثل 4961 مريضا للشفاء من كورونا في “إسرائيل” حتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إسرائيل” تعلن تسجيل 443 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إسرائيل” تعلن تسجيل 443 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).