2020/04/22 | 15:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنأ قائد نادي القوة الجوية بكرة القدم حمادي احمد، اليوم الاربعاء، جماهير الفريق بذكرى تاسيس الفريق.

وقال احمد، ان "في مثل هذا اليوم من عام 1931 بدأت حضارة الكرة العراقية وتأريخها الذهبي من خلال ولادة اعرق الفرق وأولها تأسيساً".

واضاف ان "القوة الجوية هو نادي الشعب والتأريخ والامجاد الذي طرز اسمه مع كبار القارة الاسيوية هنيئآ لأبناء الشعب الجوي العريق ذكرى الـ89 لميلاد فخر الكرة العراقية والنقيب الاسيوي الوحيد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمادي احمد: حضارة الكرة العراقية بدأت بتأسيس الجوية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمادي احمد: حضارة الكرة العراقية بدأت بتأسيس الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).