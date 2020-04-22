رحلة استثنائية تغادر نيودلهي باتجاه بغداد

2020/04/22 | 15:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، مغادرة طائرة عراقية نيودلهي بإتجاه بغداد على متنها 124 عراقياً.

وذكر المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، "مُغادرة الرحلة الاستثنائيّة السابعة من نيودلهي إلى بغداد، وعلى متنها 124 مسافراً من العراقـيّين العالقين في الهند".

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