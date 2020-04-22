2020/04/22 | 15:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تعبر عن قلقها ازاء الوضع في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تعبر عن قلقها ازاء الوضع في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تعبر عن قلقها ازاء الوضع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).