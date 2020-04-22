بالفيديو.. ما قاله مبعوث الصحة العالمية إلى العراق بشأن رفع الحظر جزئياً والتجمعات البشرية

2020/04/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

علّق عضو الصحة العالمية، أدهم اسماعيل، الأربعاء (22 نيسان 2020)، على الرفع الجزئي لحظر التجوال في العراق،...





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