ترامب يأمر المارينز بتدمير أي زورق إيراني ’’يضايق’’ السفن الأمريكية

2020/04/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (22 نيسان 2020)، إنه أمر قوات المارينز الأمريكية، بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه بتويتر: "أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وكان الأسطول الخامس الأمريكي، قد نشر الأربعاء الماضي مشاهد من لحظة "تحرش" قطع للبحرية الإيرانية بسفن حربية أمريكية في الخليج العربي، حسب ما ذكره عبر حسابه في تويتر.

في حين قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن "11 سفينة إيرانية تابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني قامت بالتحرش والمضايقة بشكل متكرر وخطير لنحو ما لا يقل عن 6 سفن ومدمرات للبحرية الأمريكية عندما كانت تقوم بعمليات تكامل مشتركة مصحوبة بمروحيات أباتشي الهجومية في المياه الدولية لشمال الخليج العربي".

وأضافت القيادة المركزية أن "السفن الإيرانية كررت الالتفاف والمناورة بسرعات عالية في مسافة قريبة للغاية من السفن الأمريكية، مؤكدة أن لديها الحق الأصيل في الدفاع عن النفس".

وأوضحت القيادة المركزية إلى أن السفن الإيرانية تجاهلت تحذيرات متعددة عبر موجات الراديو من الطائرات، وكذلك تحذير أبواق السفن الأمريكية ذات الضوضاء الصوتية بعيدة المدى.



ولم تبتعد إلا بعد قرابة ساعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "إيران زادت من الإجراءات الخطيرة والاستفزازية دون مراعاة خطر سوء التقدير والاصطدام بالمخالفة للوائح الدولية لمنع التصادم في البحر".

بعد ذلك، نشر الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، شريطاً مصوراً يظهر اعتراضه لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية في مياه الخليج الأربعاء الماضي.

ونشر الحرس الثوري الفيديو، ردا على اتهام واشنطن لطهران بإرسالها 11 زورقا صغيرا وقيامهم بتطويق ست سفن حربية أمريكية في الـ15 من أبريل.

وقالت البحرية الإيرانية إن أسطولا من 11 قاربا واجه السفن الحربية الأمريكية التي تجاهلت مرارا التحذيرات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، موجهة نصيحة للولايات المتحدة "بالامتثال للقانون الدولي للبحار والبروتوكولات البحرية عند الإبحار في مياه الخليج وخليج عمان وكذلك الامتناع عن أي مغامرات وروايات كاذبة أو مضللة"، بحسب وسائل إعلام.

ويوم الاثنين، دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، القوات الأمريكية إلى الالتزام بقواعد الملاحة البحرية، على خلفية محاولتها منع دوريات الحرس الثوري من تنفيذ جولات تفقدية بمياه الخليج، بحسب تعبيره.

وقال موسوي، إن "القوات الأمريكية حاولت منع دوريات الحرس الثوري من تنفيذ جولات تفقدية في مياه الخليج ..



ينبغي للقوات الإيرانية في مياه الخليج أن تتمكن من تنفيذ جولاتها التفقدية بإحكام وهدوء".

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