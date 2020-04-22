الإمارات تفرج عن مئات السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان

2020/04/22 | 15:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أمرت الحكومة الاماراتية، اليوم الاربعاء، بالإفراج عن 874 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن 1511 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

وتأتي القرارات في إطار المبادرات الإنسانية للإمارات، والتي تستند إلى "قيم العفو والتسامح"، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة.

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