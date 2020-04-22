عبد المهدي يفك ارتباط قوات العتبات من هيئة الحشد (وثيقة)

2020/04/22 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، يوم الاربعاء، فك ارتباط قوات العتبات التابعة للمرجعية الدينية من هيئة الحشد.وجاء في وثيقة وجهها عبد المهدي إلى رئيس هيأة الحشد الشعبي، أنه "قررنا ربط الالوية (ل۲، ل۱۱، ۲۹، ل 44 ) اداريا وعملياتيا بالقائد العام القوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل يأمر لاحق".وابلغ شفق نيوز مصدر في هيئة الحشد الشعبي، ان الالوية المقصودة كل من: لواء ٢ حشد فرقة الامام عليلواء ١١ حشد لواء علي الاكبرلواء ٢٦ حشد فرقة العباس القتاليةلواء ٤٤ حشد لواء أنصار المرجعية

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