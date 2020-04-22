تحالف العامري يمنح الكاظمي مهلة لاجراء تعديلات على كابينته بعد الحديث عن تنازلات

2020/04/22 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أمهل تحالف الفتح بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أسبوعا لإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية.

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