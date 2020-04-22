الانبار: اجراءات كورونا أجلت العمل بتشغيل أكبر معملين في المناطق الغربية

2020/04/22 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، ارجاء العمل بإعادة تشغيل اكبر معملين صناعيين في المناطق الغربية بسبب اجراءات مواجهة فيروس كورونا.وقال المحلاوي لـ /المعلومة/ إن “شركات عراقية وبرتغالية وبلجيكية أرجئت مهام عملها لإعادة تشغيل معملي الفوسفات ومعمل سمنت قضاء القائم غربي الانبار بسبب اجراءات كورونا الاحترازية”.وأضاف، أن “الشركات […]

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