ترامب يأمر المارينز بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأميركية

2020/04/22 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ امر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قوات البحرية الامريكية "المارينز" بتدمير أي زوارق إيرانية تعترض السفن الأميركية.واتهمت البحرية الأمريكية إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.وقال الجيش الأمريكي إن 11 زورقا إيرانيا تعرضت لست سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.وقال بيان البحرية إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها.ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات الإيرانية.وأصدرت السفن الأمريكية العديد من التحذيرات للزوارق الإيرانية، التي ابتعدت بعد نحو ساعة، وفق البيان.وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في وقت سابق من العام الحالي بعدما قتلت غارة أمريكية في العراق قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.وبعد ذلك، ردت إيران في 8 يناير/كانون الثاني بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد العراقية حيث كانت توجد قوات أمريكية، دون أن يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى.وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ووكلائها خططوا لهجمات على أهداف أمريكية في العراق، وحذر من أنهم سيدفعون "ثمناً باهظاً للغاية".

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