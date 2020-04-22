2020/04/22 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتفاءً بالمبدعة الكبير: عالية ممدوح الولع المميت..والأنوثة المشروخة حسين سرمك حسن إشارة تمهيدية فازت المبدعة الكبيرة الروائية عالية ممدوح بجائزة نجيب محفوظ لعام 2004 عن روايتها المميزة المحبوبات وهي جائزة مهمة ولكن فوزها الأكبر كان بهذه البصمة السردية الفريدة التي طبعتها على خارطة الإبداع العراقي والعربي عبر عشر –حتى الآن- روايات رائعة مثل الولع […]

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