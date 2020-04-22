2020/04/22 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جينر تحث متابعيها على البقاء في المنزل { لوس انجلوس – وكالات – ألتقطت عدسات مصوري المشاهير (الباباراتزي) نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وهي تتجوَّل في مدينة بيفرلي هيلز وظهرت بإطلالة رياضية لكن من دون انتعال حذاء بقدميها ومن دون ان تضع اي مستحضر تجميل على وجهها.وبعد انتشار الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي […]

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