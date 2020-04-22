2020/04/22 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد القادر الرسام..شغوف برسم الطبيعة بغداد – خليل جليل استاثرت خارطة الفن التشكيلي العراقي عبر التاريخ المعاصر باهتمام الدراسات والبحوث والنقاد وخصوصاً بدايات مسارات الفن في العراق وظهوره على يد مجموعة من الفنانين الرسامين وان اثير جدل تاريخي حول تلك البدايات والتي يعد الفنان عبد القادر الرسام احد المسهمين في صنع تلك البدايات, اذ […]

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